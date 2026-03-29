События

В Алматы скончался ветеран Василий Зинченко, взявший в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса

Василий Зинченко, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 14:49 Фото: Генконсульство РФ в Алматы
28 марта 2026 года в Алматы на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Генеральном консульстве России. С началом войны Василий Зинченко добровольцем вступил в Красную Армию. Позже прошел подготовку в школе разведчиков и участвовал в боях на разных фронтах. Зинченко принимал участие в освобождении Украины, Беларуси и Польши, а также в штурме Берлина.

Отдельно отмечается его участие в Сталинградской битве. По данным Генконсульства, он входил в группу разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

За проявленные мужество и героизм Зинченко наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".

В Генконсульстве подчеркнули, что запомнят его как человека внутренней силы, скромности и искренности, и выразили соболезнования родным и близким.

Василий Зинченко ушел из жизни за день до своего 102-летия – 29 марта 2025 года он отметил 101-й год жизни.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
