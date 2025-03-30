Миллион тенге обещают жителям Актобе за самый благоустроенный двор
Фото: pixabay
В акимате Актобе объявили конкурс "Менің Ақтөбем", участником которого может стать любой горожанин, который занимается благоустройством и озеленением своего двора, сообщает Zakon.kz.
Главный приз в номинации "Лучший двор многоквартирного дома" – миллион тенге.
"Цель конкурса – дальнейшее улучшение работ по благоустройству и озеленению Актобе, а также пропаганда положительного опыта в сфере благоустройства в районах", – рассказали в акимате.
По 300 тысяч получат победители в других номинациях, среди которых – лучшие дворник, благоустроенный частный дом и другие. Итоги состязаний планируют подвести в конце августа 2025 года.
Ранее сообщалось, что часть улиц в Актобе получат имена ханов, акынов и писателей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript