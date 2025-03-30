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Общество

Миллион тенге обещают жителям Актобе за самый благоустроенный двор

благоустройство, клумба, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 10:23 Фото: pixabay
В акимате Актобе объявили конкурс "Менің Ақтөбем", участником которого может стать любой горожанин, который занимается благоустройством и озеленением своего двора, сообщает Zakon.kz.

Главный приз в номинации "Лучший двор многоквартирного дома" – миллион тенге.

"Цель конкурса – дальнейшее улучшение работ по благоустройству и озеленению Актобе, а также пропаганда положительного опыта в сфере благоустройства в районах", – рассказали в акимате.

По 300 тысяч получат победители в других номинациях, среди которых – лучшие дворник, благоустроенный частный дом и другие. Итоги состязаний планируют подвести в конце августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что часть улиц в Актобе получат имена ханов, акынов и писателей.

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Андрей Дюсупов
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