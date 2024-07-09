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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 июля

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 июля, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 02:22 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в среду, 10 июля, в Астане, Петропавловске, ночью Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Алматы и 13 областях было объявлено штормовое предупреждение.

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