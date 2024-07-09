В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 июля

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в среду, 10 июля, в Астане, Петропавловске, ночью Атырау, сообщает Zakon.kz.

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