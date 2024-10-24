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Жителей трех городов Казахстана предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Неблагоприятные метеоусловия в Алматы, Атырау, Актобе, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:52 Фото: pexels
РГП "Казгидромет" 24 октября опубликовал предупреждение об ожидающихся неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в трех городах страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в организации, 25 октября 2024 года НМУ спрогнозированы в Атырау, Актобе, Алматы.

Так, в Алматы сутки 25 октября, ночью 26 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Актобе 25 октября, ночью 26 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

О том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента на День Республики, можно узнать здесь.

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