Жителей трех городов Казахстана предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Как рассказали в организации, 25 октября 2024 года НМУ спрогнозированы в Атырау, Актобе, Алматы.
Так, в Алматы сутки 25 октября, ночью 26 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
В Актобе 25 октября, ночью 26 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
В Атырау метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
О том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента на День Республики, можно узнать здесь.