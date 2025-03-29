Тепло до +23 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30 марта-1 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане: 30-31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

1 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°. Прогноз погоды по Алматы: 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.

31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +13+15°.

1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +15+17°. Прогноз погоды по Шымкенту: 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +17+19°.

31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.

1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +21+23°. Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 30 марта 2025 года опубликовали синоптики.



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