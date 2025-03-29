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События

Тепло до +23 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 19:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30 марта-1 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане:

  • 30-31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.
  • 1 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°.

Прогноз погоды по Алматы:

  • 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.
  • 31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +13+15°.
  • 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +15+17°.

Прогноз погоды по Шымкенту:

  • 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +17+19°.
  • 31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
  • 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +21+23°.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 30 марта 2025 года опубликовали синоптики. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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