Жителей Астаны предупредили об изменении автобусного маршрута

Жителей Астаны и гостей столицы предупреждают об изменении одного из автобусных маршрутов города, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об автобусе №41. По информации ТОО "City Transportation Systems", он временно изменит схему своего движения.

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Ранее жителей столицы предупредили о том, что в связи с работами на линии LRT временно изменили схемы движения сразу 20 автобусных маршрутов.