Жителей Астаны предупредили об изменении автобусного маршрута
Фото: Zakon.kz
Жителей Астаны и гостей столицы предупреждают об изменении одного из автобусных маршрутов города, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об автобусе №41. По информации ТОО "City Transportation Systems", он временно изменит схему своего движения.
Фото: ТОО "City Transportation Systems"
Ранее жителей столицы предупредили о том, что в связи с работами на линии LRT временно изменили схемы движения сразу 20 автобусных маршрутов.
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