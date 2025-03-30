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Общество

Жителей Астаны предупредили об изменении автобусного маршрута

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Жителей Астаны и гостей столицы предупреждают об изменении одного из автобусных маршрутов города, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об автобусе №41. По информации ТОО "City Transportation Systems", он временно изменит схему своего движения.

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Ранее жителей столицы предупредили о том, что в связи с работами на линии LRT временно изменили схемы движения сразу 20 автобусных маршрутов.

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Андрей Дюсупов
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