Четыре автобуса изменили схемы движения в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане временно изменены схемы движения городских автобусных маршрутов № 1, 6, 11 и 85, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 марта сообщила транспортная компания CTS.
"Уважаемые пассажиры! Временно изменены схемы движения маршрутов № 1, 6, 11, 85", – говорится в сообщении на официальной странице компании в Instagram.
О причинах изменений и сроках их действия компания не уточнила. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрутов и следить за актуальной информацией.
Ранее было объявлено о временном изменении маршрута автобуса №41.
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