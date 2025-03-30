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Общество

Четыре автобуса изменили схемы движения в Астане

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 20:10 Фото: Zakon.kz
В Астане временно изменены схемы движения городских автобусных маршрутов № 1, 6, 11 и 85, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 марта сообщила транспортная компания CTS.

"Уважаемые пассажиры! Временно изменены схемы движения маршрутов № 1, 6, 11, 85", – говорится в сообщении на официальной странице компании в Instagram.

О причинах изменений и сроках их действия компания не уточнила. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрутов и следить за актуальной информацией.

Ранее было объявлено о временном изменении маршрута автобуса №41.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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