В Ботсаду Алматы нашли "пальцы мертвеца"

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы решила познакомить аудиторию с одним из самых загадочных и пугающих грибов с жутким названием – "пальцы мертвеца". Этот необычный гриб не только поражает своим внешним видом, но и вызывает множество вопросов, сообщает Zakon.kz.

Но обо всем по порядку.

Так, научное название гриба – Ксилярия многообразная (лат. Xylaria polymorpha). Латинское название "xylaria" означает "растущий на дереве", "polymorpha" означает "много форм", отражая тот факт, что этот гриб постоянно меняет свой внешний вид.

Ксилярия многообразная растет на гниющей древесине, но может заражать и слабые или поврежденные стволы деревьев.

Также специалисты уточняют, что этот гриб не имеет выраженной шляпки и выглядит как торчащие из земли черные отростки, внешне действительно похожие на человеческую кисть.

"Плодовое тело бывает цилиндрическое или булавовидное, уплощенное в верхней части. Средний диаметр 1-3 см. Поверхность преимущественно шершавая, в меру бугристая. Весной, когда ксилярия многообразная только появляется, она прорастает группами из 3-6 "пальцев" бледно-серого или темно-серого цвета с бледным "ногтем" наверху. К зиме гриб начинает созревать, в результате каждый "палец" достигает высоты около 10 сантиметров и становится темно-коричневым или сине-черным". Пресс-служба ГБС Алматы

Примечательно, что запах также меняется в течение всего периода развития.

Еще одним фактом является то, что молодые "мертвые пальцы" совсем не пахнут, а взрослые отдают гнилью.

Несмотря на свой страшный вид, гриб не ядовит, но и не съедобен из-за его жесткой мякоти и пресного вкуса.

Важно сказать, что от ксилярии многообразной есть и польза – разлагая гниющую древесину, она выделяет в почву питательные вещества, помогая прорастать другой флоре.

Тем не менее, ослабленным деревьям стоит действительно побаиваться ксилярии, она может просто их "добить". Микологи называют эти грибы практически "бессмертными" – вдоволь насытившись погибающим деревом, через какое-то время они легко переключаются на другое.

"Избавиться от ксилярии многообразной не так-то просто: срез верхней части гриба не гарантирует, что он не вырастет снова", – подытожили сотрудники сада.

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