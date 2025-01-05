#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Общество

Ботсад Алматы объявил об изменениях в работе в 2025 году

Ботсад Алматы объявил об изменениях в работе в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:25 Фото: pxhere
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. Согласно ему, 6 января 2025 года сад будет закрыт для посетителей, сообщает Zakon.kz.

Объявление для экскурсантов размещено сегодня, 5 января, на странице в Instagram.

"Уведомляем вас о том, что 6 января ботсад будет закрыт. На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка".Пресс-служба ГБС Алматы

В остальные дни, напоминают сотрудники, график работы сада остается прежним:

"Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход – до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00 – 15:30".

Также стоит отметить, если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня.

Ранее администрация сада Алматы ответила на три часто задаваемых вопроса, которые всегда остаются актуальными: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Ответы можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане
Общество
09:46, Сегодня
Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане
Похитили у дольщиков 1,8 млрд тенге: в ВКО задержаны топ-менеджеры строительной компании
Общество
09:15, Сегодня
Похитили у дольщиков 1,8 млрд тенге: в ВКО задержаны топ-менеджеры строительной компании
Наглый водитель чуть не спровоцировал новое массовое ДТП на трассе Щучинск – Астана
Общество
22:27, 04 января 2025
Наглый водитель чуть не спровоцировал новое массовое ДТП на трассе Щучинск – Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: