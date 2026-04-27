Общество

34-градусная жара придет в Казахстан

деревья, трава, люди, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:34 Фото: pexels
На большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав подробный прогноз по стране на 28, 29 и 30 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в эти ближайшие три дня пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Местами возможны град и шквалистое усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, уточнили специалисты, на севере и в центральных областях весь период сохранится преимущественно ясная и сухая погода.

В южных регионах без осадков ожидается 28-29 апреля, в восточных – 29-30 апреля.

Кроме того, на юго-западе и юге страны прогнозируются пыльные бури.

Что касается температурных показателей, то на западе, северо-западе, севере, востоке, 28-29 апреля в центре страны в ночное время ожидаются заморозки до -3°C.

В дневные часы по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • на западе до +15+20°C,
  • на северо-западе до +17+25°C,
  • на севере до +21+26°C,
  • в центре до +21+30°C,
  • на востоке до +19+27°C,
  • на юге до +25+34°C,
  • на юго-востоке до +22+27°C.

Ранее синоптики также размещали данные о штормовом предупреждении на сегодня, 27 апреля. Читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Заморозки, дожди, жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце апреля
28-градусная жара вскоре нагрянет в Казахстан
На Казахстан обрушатся сильные дожди с грозами
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
