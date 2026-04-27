34-градусная жара придет в Казахстан

На большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав подробный прогноз по стране на 28, 29 и 30 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в эти ближайшие три дня пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Местами возможны град и шквалистое усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, уточнили специалисты, на севере и в центральных областях весь период сохранится преимущественно ясная и сухая погода.

В южных регионах без осадков ожидается 28-29 апреля, в восточных – 29-30 апреля.

Кроме того, на юго-западе и юге страны прогнозируются пыльные бури.

Что касается температурных показателей, то на западе, северо-западе, севере, востоке, 28-29 апреля в центре страны в ночное время ожидаются заморозки до -3°C.

В дневные часы по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на западе до +15+20°C,

на северо-западе до +17+25°C,

на севере до +21+26°C,

в центре до +21+30°C,

на востоке до +19+27°C,

на юге до +25+34°C,

на юго-востоке до +22+27°C.

