34-градусная жара придет в Казахстан
Метеорологи подчеркивают, что в эти ближайшие три дня пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
"Местами возможны град и шквалистое усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом, уточнили специалисты, на севере и в центральных областях весь период сохранится преимущественно ясная и сухая погода.
В южных регионах без осадков ожидается 28-29 апреля, в восточных – 29-30 апреля.
Кроме того, на юго-западе и юге страны прогнозируются пыльные бури.
Что касается температурных показателей, то на западе, северо-западе, севере, востоке, 28-29 апреля в центре страны в ночное время ожидаются заморозки до -3°C.
В дневные часы по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на западе до +15+20°C,
- на северо-западе до +17+25°C,
- на севере до +21+26°C,
- в центре до +21+30°C,
- на востоке до +19+27°C,
- на юге до +25+34°C,
- на юго-востоке до +22+27°C.
Ранее синоптики также размещали данные о штормовом предупреждении на сегодня, 27 апреля.