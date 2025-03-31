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Общество

От заморозков до 26℃ тепла: о погоде на 1-3 апреля в Астане, Алматы и Шымкенте

жара, погода, апрель, Астана, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 15:34 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" разместили детальный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 1, 2 и 3 апреля 2025 года. Так, если в Астане прогнозируют снег, то в Алматы и Шымкенте температура поднимется до 22℃ и 26℃ тепла, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 1 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо- западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.
  • 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла.
  • 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду.. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 16-18 тепла.

Алматы

  • 1 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.
  • 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.
  • 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 20-22 тепла.

Шымкент

  • 1 апреля: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 4-6, днем 22-24 тепла.
  • 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 23-25 тепла.
  • 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.. Температура воздуха ночью 5-7, днем 24-26 тепла.

Ранее синоптики рассказывали, что 10 областях Казахстана на 31 марта объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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