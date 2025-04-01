Как в Казахстане можно заочно установить группу инвалидности
По данным пресс-службы профильного ведомства, для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование. Остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.
Переход на заочное освидетельствование:
- устраняет административные и бюрократические барьеры;
- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.
Проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы в пилотном режиме успешно реализуется во всех 20 регионах Казахстана. Это стало возможным при участии Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства здравоохранения и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по поручению главы государства.
"С начала 2025 года было рассмотрено 24,5 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам", – говорится в сообщении.
Для соцзащиты особенных казахстанцев нужна прозрачная и понятная система, рассказала эксперт Алия Абдинова.