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Общество

Как в Казахстане можно заочно установить группу инвалидности

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, инвалидная коляска, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, что необходимо для получения услуги по установлению группы инвалидности по заочному формату, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы профильного ведомства, для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование. Остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

Переход на заочное освидетельствование:

  • устраняет административные и бюрократические барьеры;
  • обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
  • дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
  • исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

Проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы в пилотном режиме успешно реализуется во всех 20 регионах Казахстана. Это стало возможным при участии Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства здравоохранения и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по поручению главы государства.

"С начала 2025 года было рассмотрено 24,5 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам", – говорится в сообщении.

Для соцзащиты особенных казахстанцев нужна прозрачная и понятная система, рассказала эксперт Алия Абдинова.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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