Как установить группу инвалидности заочно

Фото: Zakon.kz

2 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о способах получения услуги по установлению группы инвалидности в заочном формате, сообщает Zakon.kz.

Во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы, передает пресс-служба ведомства. "Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем", – говорится в сообщении.

Переход на заочное освидетельствование: устраняет административные и бюрократические барьеры;

обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски. "В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено 99,6 тыс. заявок из всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам". Министерство труда и социальной защиты населения РК Ранее появилась информация, что Кокшетауская многопрофильная городская больница расширяет возможности современной хирургии и внедряет методы, которые позволяют проводить операции с минимальной травматичностью и быстрым восстановлением.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: