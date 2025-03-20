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Общество

В МЦРИАП прокомментировали слухи о полном закрытии ЦОНов

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 16:49 Фото: gov4c.kz
Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК 20 марта 2025 года прокомментировал слухи о якобы возможном закрытии ЦОНов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в закрытии ЦОНов нет необходимости.

"Работа ЦОНа, которую видит гражданин, – это так называемый фронт-офис, когда человек приходит и общается с сотрудником. Но ЦОН – это не только операционный зал. Есть множество работников, занимающихся черновой работой, и граждане их не видят. Поэтому говорить о том, что ЦОН больше не нужен, потому что часть услуг доступна в банках или других сервисах, преждевременно. Банковские системы работают только с данными своих клиентов, а в стране более 20 банков. Если не будет единого государственного хранилища персональных данных, пользоваться банковскими приложениями станет неудобно", – озвучил Руслан Абдикаликов.

По его словам, такая инициатива даже не рассматривается.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут через eGov проверить утечку персональных данных

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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