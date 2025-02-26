Взыскание долгов сделают прозрачнее: в Казахстане оцифруют исполнительную подпись

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 26 февраля 2025 года на заседании Правительства сообщил о планах по оцифровке исполнительной подписи, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что инициатива реализуется в системе E-notary, позволит автоматически распределять дела без участия человека. Это станет важным шагом в цифровизации нотариальных услуг.

"Исполнительная надпись используется для взыскания долгов по бесспорным требованиям, которые включают в себя требования по обязательствам, подтвержденным нотариусом, по письменным сделкам с истекшим сроком исполнения, а также по взысканию долгов с владельцев квартир, которые не участвуют в обязательных расходах на содержание общего имущества кондоминиума, как это предусмотрено законом "О жилищных отношениях", – сказал Жаслан Мадиев.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев констатировал, что сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника. Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями.

"Планируем ряд системных шагов, которые обеспечат прозрачность предоставляемой услуги: обеспечим возможность открытия "Личного кабинета сторон" в системе "Е-нотариат" через биометрическую идентификацию, а также предоставим возможность подачи взыскателю и должнику возражения либо своевременного погашения долга через "Личный кабинет", – сообщил министр.

Кроме того, будет исключена аффилированность взыскателя и частного судебного исполнителя через автоматическое распределение исполнительных подписей по письменным сделкам и установлен контроль за соблюдением территориальности (должника) и запрет нотариусам совершать исполнительные подписи другого региона.





"Уже запущен пилотный проект смс-уведомления сторон о совершении исполнительной надписи. Мы видим результаты. К примеру, должникам поступает сообщение нотариусов о совершенной исполнительной подписи и должник, узнав о долге, своевременно его оплачивает", – заключил Ерлан Сарсембаев.

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