В Актюбинской области началось обучение в двух "комфортных школах"

Обе школы расположены в областном центре. Одна – в населенном пункте Акжар-2, другая – в жилом массиве Есет батыр.

Глава региона Асхат Шахаров ознакомился с состоянием новых "комфортных школ", встретился с учителями и родителями учеников, а также оценил условия для получения современного образования детьми.

Новая общеобразовательная средняя школа №79 в Акжаре стала ярким примером реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании качественных условий для образования в стране.

По словам и. о. директора школы Маншук Досжановой, учебное учреждение рассчитано на 300 мест, оснащено современными учебными кабинетами, лабораториями и специальными зонами для развития исследовательских и IT-компетенций. Здесь есть два компьютерных кабинета и класс робототехники, STEM-лаборатория, мастерские, современная библиотека, читальный зал, комфортабельные коворкинг-зоны и оборудованные площадки для спокойных и активных игр, а также спортивный и актовый залы.

Фото: акимат Актюбинской области

Школа оборудована всем необходимым для того, чтобы учащиеся могли развивать свои знания и творческие способности. В том числе особое внимание уделено созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями.

Четвертую четверть начнут 325 учащихся, обучение будет проводиться в две смены.

Аким области на встрече с родителями учащихся подчеркнул, что строительство таких современных школ – это важный шаг в улучшении качества образования в регионе.

"В рамках поручения президента страны мы активно развиваем образовательную инфраструктуру. Комфортные школы – не просто новые здания, а современные образовательные центры, где создаются все условия для развития наших детей. Я желаю учащимся успешной учебы, чтобы они использовали все возможности, которые предоставляет такая комфортная и современная среда. В этом году в нашей области откроются еще 13 новых комфортных школ на 11 400 ученических мест. Мы будем и дальше работать в этом направлении, чтобы каждое учебное учреждение отвечало самым высоким стандартам", – отметил глава региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Слова благодарности высказали родители учащихся.

"У нас настоящий праздник! В Акжаре открылась еще одна школа. Мои внуки и племянники будут учиться здесь. Мы все очень рады! Школа – просто замечательная, очень красивая. Здесь есть класс домбры, мастерские для девочек и мальчиков. Сейчас детям дают только самое лучшее, и мы, как родители, можем быть уверены, что наши дети будут учиться в комфортных и современных условиях. Огромное спасибо всем, кто сделал это возможным!" – сказала Айнагуль Сабитеева.

Фото: акимат Актюбинской области

"Школа действительно отличная. Есть все, что нужно для качественного образования. – кабинет робототехники, лаборатории, актовый зал, спортзал. Я очень рад, что мои внуки будут учиться здесь в таких хороших условиях и развиваться во всех направлениях. Большое спасибо всем, кто помог построить эту школу!" – выразил свою признательность Мырзабай Бабашев.

Общеобразовательная средняя школа №82 на 2000 мест, построенная в густонаселенном жилом массиве Есет батыр, оснащена современным оборудованием и адаптирована для учеников разных возрастов.

Здесь 55 учебных кабинетов, включая 28 для начальных классов, 7 классов предшкольной подготовки, специализированные кабинеты для химии, физики и биологии, а также кабинеты английского языка, IT, робототехники и STEM-лаборатории. Учебные блоки обеспечивают углубленное изучение науки, технологий, инженерии и математики. Есть также столовая, рассчитанная на 440 детей.

Кроме учебных кабинетов, школа оснащена современной библиотекой, читальным залом, коворкинг-зонами и игровыми площадками для активного отдыха детей. Особое внимание уделено созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями, для которых предусмотрены специально оборудованные кабинеты и доступная среда.

"Будущее нашего государства зависит от всесторонне развитых, здоровых и культурных граждан. Поэтому в стране уделяется особое внимание качественному образованию наших детей. Важно, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел возможность получить знания на самом высоком уровне. Это главная цель каждой комфортной школы, которые полностью соответствуют всем потребностям учащихся и предоставляют все условия для их успешного обучения. Мы уверены, что такие школы станут важным шагом на пути к укреплению образовательной инфраструктуры региона. В будущем мы продолжим развивать систему образования, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие страны", – подчеркнул глава региона на встрече с родителями учащихся.

Жители микрорайона Есет батыр после осмотра новой школы не скрывают своей радости. Открытие учебного заведения решило проблему дефицита мест для учащихся.

"Я очень счастлива, что смогла увидеть такую прекрасную школу. Это действительно школа мечты как для родителей, так и для учителей, а главное – для детей. За годы своей работы в сфере образования я видела многое, но такого уровня учебное заведения, как эта школа, я встречаю впервые. Все здесь сделано с заботой о детях: современные кабинеты, комфортные условия для учебы и отдыха. Хочу обратиться к родителям: работайте вместе с учителями, поддерживайте своих детей, помогайте им расти и развиваться. Очень важно, чтобы вы были рядом и активно участвовали в образовательном процессе. Только так мы сможем достичь высоких результатов. А детям хочу сказать, берегите эту школу, цените все, что для вас сделано. Спасибо всем, кто приложил усилия для строительства этой школы. Пусть она станет центром знаний и развития", – выразила слова благодарности ветеран педагогики Жания Мухамбетова.

Фото: акимат Актюбинской области

"Хочу поблагодарить всех, кто помог построить эту прекрасную школу. Мы, как родители, очень рады, что наши дети будут учиться в таких хороших условиях и получать достойные знания. Спасибо за такую школу, это большая радость для нас и наших детей!" – сказал житель жилого массива Есет батыр Кайрат Назаров.