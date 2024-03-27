Асфальт ушел под землю в Актобе

В жилом массиве Есет Батыр Актобе 27 марта провалился асфальт, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Актюбинской области, из-за инцидента дорога закрыта, начиная от АЗС "Казмунайгаз".

"Движение транспортных средств временно направлено через жилые массивы Каргалы и Кирпичный. Дорога, ведущая на скотный рынок (Малбазары) от кольцевой развязки в 12-м микрорайоне, закрыта", – говорится в сообщении.

В акимате пообещали, что движение по этим направлениям будет восстановлено в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что талые воды повлияли на работу аэропорта в Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск рейсов. Позже стало известно, что работа аэропорта восстановлена.