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Общество

Бектенов поручил ужесточить ответственность всех, кто работает с персональными данными

Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:37 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 1 апреля 2025 года на заседании Правительства озвучил, что на постоянной основе необходимо вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сфера оказания государственных услуг является важной точкой взаимодействия государства и населения.

"По поручению главы государства, с 2020 года ведется активная работа по упрощению и дебюрократизации оказания государственных услуг, созданию единой системы "электронного правительства". На сегодняшний день проводимая работа позволила вывести Казахстан в ТОП-10 стран мира по оказанию цифровых государственных услуг. Теперь мы уже вышли на этап проактивного и бесшовного оказания услуг, когда для получения услуг от государства никуда не надо обращаться. Система все сделает сама без запроса гражданина. Таким примером является автоматическое присвоение ИИН при рождении ребенка", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что свидетельство о рождении оформляется по SMS, а все необходимые виды пособий начисляются по умолчанию.

"Также мы видим хорошие результаты от партнерства с банками. Охват онлайн-услугами растет благодаря простым и быстрым процессам через банковские приложения. Мы приветствуем такое плодотворное взаимодействие. В целом нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов в госуслугах, чтобы пользователи получали необходимое максимум "в два клика". Кроме того, согласно поручению главы государства, надо активно внедрять искусственный интеллект. В первую очередь, на платформе "электронного правительства", – дополнил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что его применение должно обеспечить бесперебойную работу информационных систем госорганов и будет содействовать упрощению доступа населения к услугам.

"Как известно, имеются факты сбоев в работе информационных систем, приводящие к временному ограничению доступа к "электронному Правительству" и деятельности Центров обслуживания населения. В этой связи поручаю принять дополнительные меры в части совершенствования серверного оборудования и программного обеспечения. Инфраструктура E-Gov должна работать безупречно, 24 на 7. Для дальнейшего наращивания онлайн-услуг следует повсеместно обеспечить наличие высокоскоростного интернета. Это позволит обеспечить полный доступ всем гражданам к электронным государственным услугам вне зависимости от места проживания", – продолжил глава Кабмина.

По его словам, необходимо провести оптимизацию затрат государственного бюджета, в том числе через перевод максимального количества государственных услуг в онлайн.

"Особое внимание следует уделить защите персональных данных и цифровой безопасности. Отсутствие централизованного мониторинга в процессе оказания государственных услуг повышает риски утечки данных, приводит к росту случаев интернет-мошенничества. До конца текущего года государственным органам поручаю завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным. Министерству цифровизации совместно с заинтересованными госорганами необходимо на постоянной основе вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными. Необходимо ужесточить наказания за нарушения в данной сфере. Все принимаемые госорганами меры должны иметь комплексный характер", – сказал Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил министерству цифровизации до конца года модернизировать портал "электронного правительства" с запуском элементов искусственного интеллекта.

"Своевременно реализовать проекты по обеспечению интернета в отдаленных населенных пунктах, а также решить вопросы финансирования оказания государственных услуг во всех сельских почтовых отделениях. Совместно с заинтересованными государственными органами до конца года обеспечить перевод в электронный формат наиболее востребованных услуг, оказываемых Центрами обслуживания населения. Также надо регулярно проводить разъяснительную работу с населением о новых электронных услугах, правилам пользования и получения, соблюдения простых мер безопасности личных данных. Контроль в сфере цифровизации оставляю за собой", – резюмировал премьер-министр.

Ранее стало известно, что биометрическую регистрацию при покупке новых SIM-карт вводят в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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