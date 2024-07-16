Ужесточить ответственность за нелегальное переоборудование машин на газ поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 16 июля 2024 года поручил ужесточить ответственность предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта на газ и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте, сообщает Zakon.kz.

Премьер сообщил, что газовая отрасль играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

"Глава государства в Послании народу Казахстана четко обозначил задачу – наша страна должна максимально опираться на собственные ресурсы. Объемы добычи газа в стране растут. В этом году ожидается рост на 2,3% по отношению к прошлому году. План добычи на текущий год составляет 60,5 млрд куб. м. При этом потребление газа в стране также растет. Ведется активная газификация населенных пунктов, вводятся новые промышленные объекты. Важно не допустить дефицита газа", – отметил глава кабмина.

Для наращивания мощностей нужно, по его словам, ускорить модернизацию инфраструктуры и активизировать привлечение инвестиций в разведку и переработку газа.

"Теперь по вопросу обеспечения сжиженным нефтяным газом. Данный вид топлива является ценным и дефицитным сырьем для нефтегазохимии. При этом в Казахстане сжиженный газ все чаще используют в качестве автомобильного топлива. Сегодня розничные цены на него в Казахстане приблизительно в два раза ниже, чем в России, Узбекистане, Кыргызстане и странах дальнего зарубежья. Низкие цены привели к незаконному вывозу больших объемов сжиженного газа в сопредельные страны", – указал премьер.

Обратил он внимание и на необходимость внести поправки в законы страны.

"С учетом ежегодно растущего количества автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве топлива, растет количество фактов нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования. Такие прецеденты создают угрозу жизни для наших граждан. Поэтому поручаю МВД и Минэнерго принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте", – заявил Бектенов.

Поручил он Министерству энергетики также активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом.

16 июля министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев указал на необходимость повышения цен на газ в Казахстане.