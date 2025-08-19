"Это сказывается на имидже": Бектенов про жалобы казахстанцев на состояние вагонов

Премьер-министр Олжас Бектенов 19 августа 2025 года на заседании правительства заявил, что необходимо вести постоянную работу по дальнейшему совершенствованию услуг в сфере пассажирских перевозок, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что для укрепления позиции транзитного хаба необходимо активно наращивать возможности инфраструктуры.

"Надо устранять "узкие" места, в частности, в приграничных районах. Очень важно увеличивать объемы транзитных перевозок, особенно в направлении Восток – Запад. Уже в текущем году будет завершена реализация таких крупных проектов, как "Достык – Мойынты" и "обводная линия города Алматы". Идет строительство железнодорожных линий "Дарбаза – Мактаарал", "Бахты – Аягоз". Эти проекты следует реализовать в установленные сроки. Своевременная реализация данных проектов позволит нам не только разгрузить сложные участки и крупные стыковые узлы, но и существенно увеличить транзит грузов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Как напомнил премьер, по поручению главы государства начато строительство и модернизация участков "Мойынты – Кызылжар", "Алтынколь – Жетыген", "Бейнеу – Мангистау", что также направлено на увеличение пропускной способности.

"По данным проектам необходимо усилить контроль и своевременно ввести их в эксплуатацию. Также большое внимание уделяется цифровизации отрасли за счет внедрения автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации, интеграции информационных систем... При цифровизации железнодорожной отрасли необходимо осуществлять целостный подход к управлению IT-инфраструктурой и проведению интеграции информационных систем", – дополнил Олжас Бектенов.

Также глава Кабмина отметил, что особое внимание нужно уделить сфере пассажирских перевозок, потому что по-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов.

"Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом. Поэтому необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком. Также надо активизировать работу по выпуску и замене грузового подвижного состава. Кроме того, Министерству транспорта и КТЖ необходимо работать над вопросами внедрения современных и перспективных разработок, увеличения скорости движения подвижных составов", – продолжил Олжас Бектенов.

Он заявил, что также необходимо вести постоянную работу по дальнейшему совершенствованию услуг в сфере пассажирских перевозок.

"В то же время имеются и другие аспекты, требующие решения. Бизнес сталкивается с проблемами задержки грузов на межгосударственных пунктах пропуска. Министерствам транспорта, финансов совместно с Пограничной службой КНБ необходимо принять меры по ускоренному и качественному оказанию государственных услуг на границе. В 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тыс. единиц, что закроет проблему изношенного состава. Однако частные перевозчики испытывают затруднения в обновлении своих вагонов. Для этого Министерству транспорта необходимо выработать меры поддержки частных перевозчиков", – поручил Олжас Бектенов.

По его мнению, это положительно скажется на качестве пассажирских и грузовых перевозок в целом.

"Министерствам промышленности и транспорта поручаю разработать типовые соглашения, направленные на поэтапное повышение локализации производимой продукции машиностроения, обеспечив предприятия долгосрочными контрактами", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев заявил, что износ железнодорожных сетей сказывается на скорости поездов.