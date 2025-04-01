Как будет работать сервис "Оповещение владельца авто о проблеме"

В АО "Национальные информационные технологии" рассказали, что в приложении eGov Mobile появился новый сервис – "Оповещение владельца авто о проблеме", сообщает Zakon.kz.

Теперь каждый пользователь может быстро предупредить владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях.

Это поможет оперативно устранить проблему и избежать неприятных ситуаций. Сервис особенно полезен, если автомобиль мешает проезду, попал в ДТП, оставлен с включенными фарами, издает тревожный сигнал или у него спущены шины. Быстрое оповещение позволит владельцу вовремя принять меры.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Популярные услуги". Далее выбрать сервис "Оповещение владельца авто о проблеме" и указать, что нужно сообщить владельцу о его транспортном средстве и нажать кнопку "Продолжить". Затем указать государственный регистрационный номер автомобиля и нажать "отправить сообщение".

Важно отметить, что пользователь может воспользоваться сервисом только пять раз в течение двух часов. При отправке сообщений заявитель не получает никакой информации о самом владельце автомобиля, приложение eGov Mobile отправляет анонимные уведомления пользователям.

После отправки запроса система определит владельца транспортного средства, направив запрос в информационную систему МВД, и отправит ему уведомление. В случае если у пользователя включены push-оповещения, сообщение поступит ему мгновенно на смартфон. Если уведомления отключены, информация будет доступна в разделе "Уведомления" – "Рассылки и оповещения" в мобильном приложении eGov Mobile.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что сервис станет инструментом взаимовыручки и гражданской ответственности автовладельцев.