Казахстанцам напомнили о полезном сервисе для водителей

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 2 июня 2026 года, казахстанцам напомнили о таком важном сервисе в eGov Mobile, как "Оповещение владельца авто о проблеме", сообщает Zakon.kz.

"Оповещение владельца авто о проблеме" – сервис, с помощью которого каждый пользователь может быстро предупредить владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях. Это помогает оперативно устранить проблему и избежать неприятных ситуаций.

Cпециалисты подчеркивают, что сервис полезен в случаях, если автомобиль мешает проезду, попал в ДТП, оставлен с включенными фарами, издает тревожный сигнал или у него спущены шины.

Стоит лишь обратить внимание на один факт: в течение одного часа одному водителю допускается отправка только одного уведомления.

