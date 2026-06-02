#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Казахстанцам напомнили о полезном сервисе для водителей

Дорога, дороги, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 2 июня 2026 года, казахстанцам напомнили о таком важном сервисе в eGov Mobile, как "Оповещение владельца авто о проблеме", сообщает Zakon.kz.

"Оповещение владельца авто о проблеме" – сервис, с помощью которого каждый пользователь может быстро предупредить владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях. Это помогает оперативно устранить проблему и избежать неприятных ситуаций.

Cпециалисты подчеркивают, что сервис полезен в случаях, если автомобиль мешает проезду, попал в ДТП, оставлен с включенными фарами, издает тревожный сигнал или у него спущены шины.

Стоит лишь обратить внимание на один факт: в течение одного часа одному водителю допускается отправка только одного уведомления.

Ранее в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что делать при потере техпаспорта автомобиля в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
17:10, Сегодня
Зарплаты в конвертах: уходит ли казахстанский бизнес в тень
Сервис &quot;Оповещение владельца авто о проблеме&quot;
11:58, 01 апреля 2025
Как будет работать сервис "Оповещение владельца авто о проблеме"
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
16:08, 17 октября 2025
Казахстанцам напомнили про важный сервис в eGov, который поможет защититься от мошенников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Сегодня
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Арман Царукян
17:27, Сегодня
Арман Царукян опроверг слухи о бое с Чарльзом Оливейрой за титул BMF
Сборы боксеров в Казахстане
17:00, Сегодня
Боксёры из Казахстана и Узбекистана готовятся в РК перед этапом Кубка мира
Министерство туризма и спорта РК отказалось огласить медальные планы на Азиаду-2026
16:49, Сегодня
Министерство туризма и спорта отказалось огласить медальный план Казахстана на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: