Безопасно, красиво, удобно: новая тропа на "Кок-Тобе" впечатлила алматинцев

Жители и гости Алматы оценили новую пешеходную тропу в парке "Кок-Тобе". Ранее добираться до парка пешком было непросто – горожанам приходилось идти по проезжей части, что создавало опасность для всех участников дорожного движения.

С вводом в эксплуатацию тропы здоровья общей протяженностью 1,2 км эта проблема исключена. Пропускная способность на сегодня достигает до 10 тысяч человек в день.

"Для жителей и гостей Алматы создание тропы здоровья – большой плюс. Теперь каждый может добраться до "Кок-Тобе" пешком и наслаждаться потрясающими видами на горы и окрестности. Раньше путь лежал по дороге, где постоянно двигались автомобили, что было не только неудобно, но и небезопасно. Новая тропа – это не только комфортно, но и полезно для здоровья", – поделился впечатлениями житель Алматы Елдос Сапунов.

Фото: акимат города Алматы

"Я часто приезжаю сюда. Здесь стало намного удобнее заниматься скандинавской ходьбой. Расположенные на территории скамейки и урны придают еще больше уюта и комфорта. Для нашей безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Выражаю большую благодарность за создание такого уютного и безопасного пространства", – сказала жительница Алматы Аружан Смайлова.





Как отметил представитель парка "Кок-Тобе" Фархад Уали, для удобства посетителей весь маршрут оборудован освещением, видеонаблюдением, скамейками и урнами.

Фото: акимат города Алматы

"На сегодня завершены основные строительные работы, включая асфальтирование и установку бордюров. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории. Перед началом маршрута будет создана парковая зона, где ранее был неблагоустроенный участок. Комфортные условия для посетителей созданы благодаря обращениям жителей по поручению акима Алматы Ерболата Досаева. Так, за счет собственных средств мы начали строить удобную тропу для пешеходов. Сегодня посетители с удовольствием здесь гуляют, считают шаги", – сказал Фархад Уали.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, для удобства отдыхающих предусмотрено несколько смотровых площадок, с которых откроется вид на живописные склоны горы Кок-Тобе. Благоустройство площадок завершится до 1 мая этого года.

Парк "Кок-Тобе" является одной из достопримечательностей и местом отдыха города. Ежегодно парк посещают более 600 тысяч человек. Отправной точкой до парка служит уникальная канатная дорога протяженностью 1620 метров, на которой курсируют 17 гондольных кабинок. Время в пути составляет около 6 минут, за это время перед пассажирами открываются живописные виды.