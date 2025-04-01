#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Общество

Безопасно, красиво, удобно: новая тропа на "Кок-Тобе" впечатлила алматинцев

Алматы, Досаев, благоустройство, здоровье, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 15:25 Фото: акимат города Алматы
Жители и гости Алматы оценили новую пешеходную тропу в парке "Кок-Тобе". Ранее добираться до парка пешком было непросто – горожанам приходилось идти по проезжей части, что создавало опасность для всех участников дорожного движения.

С вводом в эксплуатацию тропы здоровья общей протяженностью 1,2 км эта проблема исключена. Пропускная способность на сегодня достигает до 10 тысяч человек в день.

"Для жителей и гостей Алматы создание тропы здоровья – большой плюс. Теперь каждый может добраться до "Кок-Тобе" пешком и наслаждаться потрясающими видами на горы и окрестности. Раньше путь лежал по дороге, где постоянно двигались автомобили, что было не только неудобно, но и небезопасно. Новая тропа – это не только комфортно, но и полезно для здоровья", – поделился впечатлениями житель Алматы Елдос Сапунов.

Фото: акимат города Алматы

"Я часто приезжаю сюда. Здесь стало намного удобнее заниматься скандинавской ходьбой. Расположенные на территории скамейки и урны придают еще больше уюта и комфорта. Для нашей безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Выражаю большую благодарность за создание такого уютного и безопасного пространства", – сказала жительница Алматы Аружан Смайлова.


Как отметил представитель парка "Кок-Тобе" Фархад Уали, для удобства посетителей весь маршрут оборудован освещением, видеонаблюдением, скамейками и урнами.

Фото: акимат города Алматы

"На сегодня завершены основные строительные работы, включая асфальтирование и установку бордюров. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории. Перед началом маршрута будет создана парковая зона, где ранее был неблагоустроенный участок. Комфортные условия для посетителей созданы благодаря обращениям жителей по поручению акима Алматы Ерболата Досаева. Так, за счет собственных средств мы начали строить удобную тропу для пешеходов. Сегодня посетители с удовольствием здесь гуляют, считают шаги", – сказал Фархад Уали.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, для удобства отдыхающих предусмотрено несколько смотровых площадок, с которых откроется вид на живописные склоны горы Кок-Тобе. Благоустройство площадок завершится до 1 мая этого года.

Парк "Кок-Тобе" является одной из достопримечательностей и местом отдыха города. Ежегодно парк посещают более 600 тысяч человек. Отправной точкой до парка служит уникальная канатная дорога протяженностью 1620 метров, на которой курсируют 17 гондольных кабинок. Время в пути составляет около 6 минут, за это время перед пассажирами открываются живописные виды.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Алматы потеплеет до 24℃
Общество
15:10, Сегодня
В Алматы потеплеет до 24℃
Новые данные о численности населения Казахстана
Общество
13:20, Сегодня
Новые данные о численности населения Казахстана
Когда во всех казахстанских поездах появится интернет
Общество
12:35, Сегодня
Когда во всех казахстанских поездах появится интернет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: