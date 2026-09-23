Кок-Тобе полностью закроют для посещения: что нужно знать алматинцам
Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Сегодня, 23 сентября 2026 года, пресс-служба акимата Алматы распространила важную информацию для горожан. Речь – о Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.
Жителей и гостей южной столицы предупредили о закрытии знаменитой горы и популярного парка отдыха на 17 часов.
"Информируем, что 25 сентября с 00:00 до 17:00 территория Кок-Тобе будет полностью закрыта для посещения".Пресс-служба акимата Алматы
Уточняется, что в указанный период будут приостановлены:
- работа канатной дороги;
- проезд автотранспорта;
- доступ к пешеходным маршрутам и тропам.
"Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и скорректировать свои планы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание".Пресс-служба акимата Алматы
3 августа 2026 года мы писали, что на Кок-Тобе в Алматы появился новый парк площадью четыре гектара. Главной особенностью проекта стали лавандовые террасы, которые в период цветения создают яркий фиолетовый акцент на горном склоне.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript