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Общество

Кок-Тобе полностью закроют для посещения: что нужно знать алматинцам

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Сегодня, 23 сентября 2026 года, пресс-служба акимата Алматы распространила важную информацию для горожан. Речь – о Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.

Жителей и гостей южной столицы предупредили о закрытии знаменитой горы и популярного парка отдыха на 17 часов.

"Информируем, что 25 сентября с 00:00 до 17:00 территория Кок-Тобе будет полностью закрыта для посещения".Пресс-служба акимата Алматы

Уточняется, что в указанный период будут приостановлены:

  • работа канатной дороги;
  • проезд автотранспорта;
  • доступ к пешеходным маршрутам и тропам.
"Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и скорректировать свои планы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание".Пресс-служба акимата Алматы

3 августа 2026 года мы писали, что на Кок-Тобе в Алматы появился новый парк площадью четыре гектара. Главной особенностью проекта стали лавандовые террасы, которые в период цветения создают яркий фиолетовый акцент на горном склоне.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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