Свыше 370 тысяч маленьких казахстанцев пойдут в первый класс в этом году

Прием документов в учебные заведения продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года. Ожидается, что в новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Документы на поступление в школу можно подать в приложении eGov Мobile и на портале электронного правительства.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Срок рассмотрения заявки составляет один рабочий день после отправки запроса.

"В этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную. В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления", – сообщили в АО "НИТ" МЦРИАП РК.

Ранее сообщалось, что родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой. В АО "Национальные информационные технологии" пояснили, что услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс станет доступной на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile с 1 апреля с 15:00.

