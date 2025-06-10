Кто не обязан использовать контрольно-кассовые машины в Казахстане

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 10 июня 2025 года, рассказали, кто в Казахстане освобожден от использования контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.

В ДГД подчеркнули, что все денежные расчеты на территории страны подлежат обязательному учету с использованием ККМ, оснащенных функцией фиксации и/или передачи данных в органы государственных доходов.

"При этом применяемая модель ККМ должна быть включена в Государственный реестр", – отметили в департаменте и опубликовали список тех, кто не обязан использовать контрольно-кассовые машины.

Кто освобождается от применения контрольно-кассовых машин?

1. Расчеты, осуществляемые физическими лицами, не являющимися предпринимателями.

2. Деятельность частных судебных исполнителей, адвокатов и медиаторов.

3. Оказание услуг по перевозке пассажиров в общественном городском транспорте с обязательной выдачей билетов установленной формы.

4. Операции, проводимые Национальным банком РК.

5. Деятельность налогоплательщиков, осуществляемая в населенных пунктах, где отсутствует телекоммуникационная сеть общего пользования.

6. Расчеты, проводимые банками второго уровня.

7. Религиозные объединения.

8. Национальный оператор почты – при условии осуществления расчетов в местах без доступа к сети связи.

9. Денежные расчеты, осуществляемые через специальное мобильное приложение, одобренное уполномоченными органами.

Особые условия для территорий без телекоммуникаций

"В случаях, когда предпринимательская деятельность ведется в зоне отсутствия телекоммуникационной сети, допускается использование контрольно-кассовых машин без функции передачи данных, при условии, что данная модель также включена в Государственный реестр". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Ранее предпринимателям Казахстана напомнили о необходимости применения ККМ при всех видах денежных расчетов.