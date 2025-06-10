Кто не обязан использовать контрольно-кассовые машины в Казахстане
В ДГД подчеркнули, что все денежные расчеты на территории страны подлежат обязательному учету с использованием ККМ, оснащенных функцией фиксации и/или передачи данных в органы государственных доходов.
"При этом применяемая модель ККМ должна быть включена в Государственный реестр", – отметили в департаменте и опубликовали список тех, кто не обязан использовать контрольно-кассовые машины.
Кто освобождается от применения контрольно-кассовых машин?
1. Расчеты, осуществляемые физическими лицами, не являющимися предпринимателями.
2. Деятельность частных судебных исполнителей, адвокатов и медиаторов.
3. Оказание услуг по перевозке пассажиров в общественном городском транспорте с обязательной выдачей билетов установленной формы.
4. Операции, проводимые Национальным банком РК.
5. Деятельность налогоплательщиков, осуществляемая в населенных пунктах, где отсутствует телекоммуникационная сеть общего пользования.
6. Расчеты, проводимые банками второго уровня.
7. Религиозные объединения.
8. Национальный оператор почты – при условии осуществления расчетов в местах без доступа к сети связи.
9. Денежные расчеты, осуществляемые через специальное мобильное приложение, одобренное уполномоченными органами.
Особые условия для территорий без телекоммуникаций
"В случаях, когда предпринимательская деятельность ведется в зоне отсутствия телекоммуникационной сети, допускается использование контрольно-кассовых машин без функции передачи данных, при условии, что данная модель также включена в Государственный реестр".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Ранее предпринимателям Казахстана напомнили о необходимости применения ККМ при всех видах денежных расчетов.