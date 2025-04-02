Депутаты одобрили законопроект о мерах поддержки инновационной деятельности

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 2 апреля 2025 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, передает Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подчеркнул, что законопроект подготовлен в рамках Плана законопроектных работ на 2024 год и направлен на реализацию решения о реорганизации фонда "Парк инновационных технологий".

"Проектом предлагаются изменения в Гражданский, Предпринимательский кодексы и восемь профильных законов. Все инициативы систематизированы по четырем ключевым направлениям. Первый блок направлен на консолидацию функций и инструментов двух институтов развития – Astana Hub и АКФ "ПИТ". Предлагается передача всех мер государственной поддержки в инновационный кластерный фонд Astana Hub, что усилит эффективность экосистемы. Цель – не просто объединить, а масштабировать лучшие практики Astana Hub, который показал высокий результат в IT-сфере", – озвучил он.

По его словам, за счет сильной команды и партнерств с глобальными брендами уже выстроили полноценную IT-экосистему: 1500 резидентов, из них 400 с иностранным участием, 28 тысяч рабочих мест.

"На каждый тенге предоставленных налоговых преференций резиденты Astana Hub обеспечили 6,5 тенге выручки, 2,1 тенге экспорта и 1,8 тенге привлеченных инвестиций. То есть каждая мера поддержки возвращается в экономику с кратным эффектом. Уже сегодня порядка 500 компаний-резидентов генерируют $480 млн экспорта в год. Как мы видим на данных примерах, в Astana Hub создана эффективная IT-экосистема. Теперь мы предлагаем применить данный подход в другие инновационные отрасли, включая Индустрию 4.0. То есть речь идет не только об устранении дублирования, но и о внедрении работающих инструментов в реальный сектор. Все предлагаемые поправки уточняют полномочия, оптимизируют управление и приводят законодательство в соответствие с новой моделью. Это реальный реинжиниринг системы мер господдержки, и он даст результат", – сказал Жаслан Мадиев.

Он рассказал, что второй блок касается финансирования объединенной организации АКФ "Астана Хаб" для достижения самоокупаемости в перспективе.

"Сегодня Хаб финансируется за счет 1% от доходов участников и республиканского бюджета. Для большей прозрачности и соответствия некоммерческому статусу фонда предлагается заменить термин "сборы и платежи" на "членские взносы". Таким образом, не будет перекладывания налогов из кармана в карман и появятся дополнительные ресурсы для поддержки инновационного сектора. Третий блок посвящен развитию цифровой платформы Единого окна национальной инновационной системы. Портал создан на базе AstanaHub.com и уже работает. Его целью является централизация доступа ко всем мерам господдержки и объединение науки, бизнеса, инноваторов и государства на одной цифровой площадке", – озвучил Жаслан Мадиев.

По его словам, отдельно реализован научный портал с базой ученых, публикациями, аккредитацией, паспортами НИИ, премиями и грантами. Таким образом, Единое окно охватывает весь жизненный цикл инновационного проекта.

"Четвертый блок касается развития венчурного рынка и оценки эффективности софинансирования. Сейчас вся инновационная, в том числе венчурная деятельность, регламентирована в Предпринимательском кодексе. Предлагается перенести действующую норму по портфельной оценке проектов из Бюджетного в Предпринимательский кодекс. Суть нормы – оценивать результативность государственной поддержки венчурных фондов на основе доходности всего инвестиционного портфеля. Таким образом, изменения носят технический характер и направлены на сохранение уже действующего подхода в новой редакции законодательства", – дополнил Жаслан Мадиев.

Также важно отметить, что законопроект устраняет юридическую коллизию и фактически открывает возможность софинансирования частных венчурных фондов на конкурсной основе.

"Такая мера уже предусмотрена в Предпринимательском кодексе, однако до сих пор отсутствовали четко прописанные механизмы ее реализации. Теперь эта правовая неопределенность устраняется. Все условия и порядок софинансирования будут детально прописаны в правилах. При этом в проекте приказа будет четко закреплен механизм возврата государственных средств, что обеспечит прозрачность и финансовую дисциплину. В целом, предлагаемые меры направлены на усиление инновационной экосистемы: консолидацию институтов, исключение дублирования, оптимизацию расходов и масштабирование эффективных инструментов поддержки. Все это создает прочную основу для роста инновационных проектов и привлечения частных инвестиций", – перечислил Жаслан Мадиев.

Ранее мажилисмен Айтуар Кошмамбетов рассказал о новых мерах поддержки инновационной деятельности.