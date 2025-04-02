Объединение Astana Hub и Tech Garden: о новых мерах поддержки инновационной деятельности рассказал депутат

Автономный кластерный фонд для всех стартапов, "единое окно" для оказания государственной поддержки инноваторов и другие нововведения ожидаются в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мажилис готовится рассмотреть поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности. Суть нововведений разъяснил мажилисмен, руководитель рабочей группы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

– Айтуар Аскарович, в Мажилисе в первом чтении будут обсуждены поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки инновационной деятельности. Законопроектом предусмотрено объединение Автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" и Международного технопарка "Астана Хаб" и формирование единого правового поля для его участников. Что это даст?

– Для начала нужно объяснить, что такое Astana Hub и АКФ "ПИТ" (Tech Garden). Astana Hub – место, которое объединяет IT-сферу страны, помогает стартапам обучаться, расти. Для участников хаба действуют специальные льготные налоговые режимы. То есть, условно говоря, это детский сад и школа для IT-бизнеса страны. В мире есть известные аналогичные площадки – Силиконовая долина в США, Сколково в России. Мы пошли по такому же пути, и он уже дает свои результаты.

Tech Garden – это автономный кластерный фонд. Объясню на примере. Казахстан обладает богатыми недрами, и у нас очень много недропользователей. Как вы знаете, по закону у них есть обязательство, что 1% от затрат на добычу они должны направлять на научные исследования. Но кроме научных исследований государство приняло решение много лет назад, что можно направлять эти средства также на технологическое, IT-оснащение этих же компаний. То есть, на развитие индустрии 4.0, эффективную добычу ресурсов, что в дальнейшем повлечет большее поступление средств в бюджет, развитие страны.

Сегодня в мире не то время, когда нужно много рабочей силы, весь процесс можно наладить, используя искусственный интеллект. Так вот Tech Garden – это именно та организация, которая нацелена на этих недропользователей. Она получает заказ за счет 1% на НИОКР и находит технологические решения.

Например, есть у нас угольные разрезы, где работают большие грузовики. Человеческий фактор в таких случаях – всегда риск, человек устает за рулем. Но у наших разработчиков есть решение – беспилотное управление большими грузовиками. Во-первых, исключается риск для жизни человека, во-вторых, увеличивается эффективность работы, то есть машина может круглосуточно работать, при этом мы меняем просто оператора на пульте. Техника работает, а человек в это время находится в комфортных условиях, в тепле.

И аналогичных ситуаций много. Tech Garden объединяет запросы недропользователей, промышленности, а его резиденты находят инновационное решение.

– А что даст это объединение?

– Объединение Astana Hub и Tech Garden значительно ускорит развитие инновационной экосистемы Казахстана за счет ряда синергетических эффектов. Во-первых, консолидация ресурсов и экспертиз. То есть объединение инфраструктуры, финансирования и кадровых ресурсов позволит более эффективно поддерживать стартапы и ІТ-компании.

Кроме этого, мы объединяем всех менторов, экспертов, которые и там, и там оказывают свои услуги для стартапов и технологических проектов. В итоге все обучающие, акселерационные программы сможем транслировать на всех.

Во-вторых, расширяются возможности для роста и финансирования проектов. Это увеличение воронки венчурного финансирования для поддержки высокотехнологичных стартапов, а также доступ участников Astana Hub к реализации технологических задач недропользователей через Единое окно Национальной инновационной системы.

Кроме этого, чем больше пул задействованных в технопарке IT-компаний, тем выше будет интерес глобальных корпораций, таких как Microsoft, Google, Meta и других. Они все смотрят на количество резидентов, им легче взаимодействовать с одной организацией.

Задачу по государственной поддержке инновационной сферы регулярно ставит наш президент. На недавнем заседании Национального курултая глава государства вновь подробно остановился на этом вопросе, акцентировав внимание на необходимости построения развитой и высокотехнологичной экономики, основанной на знаниях и инновациях.

В региональном масштабе конкуренцию нам сейчас составляет Узбекистан, где тоже открылся подобный международный хаб. Поэтому Казахстан должен усилиться в этом направлении. Изначально, конечно, эти организации создавались с разными целями и задачами, но со временем мы поняли, что Astana Hub оказался лидером, и целесообразно к его инфраструктуре, ресурсам присоединить Tech Garden.

– То есть это будет какое-то юридическое слияние?

– Да, это юридическое слияние. Территориально Tech Garden находится в Алматы, но резиденты и Astana Hub, и Tech Garden могут находиться в любом месте, не только в Казахстане. Однако юридически они будут подчиняться нашему законодательству, их инновации подкрепляются казахстанскими патентами, то есть они приносят пользу нашей стране.

Интеллектуальная собственность тоже у нас регистрируется. И мы рады, что иностранные компании становятся резидентами наших технопарков. Например, Indrive. Это одна из крупнейших компаний в мире, которая присутствует более чем в 60 странах, является конкурентным такси-сервисом. Также ожидается возможный приход Telegram, с ними ведутся переговоры. Если такие мировые бренды будут заходить на наш рынок, это повысит наши шансы в глобальной конкуренции.

Казахстан имеет ряд преимуществ, потому что мы комфортно работаем с разными партнерами: с Китаем, Россией, США. Это результат наших дипломатических и экономических взаимоотношений со многими странами, и это дает свои плоды. То есть находиться здесь, быть резидентом Казахстана – это удобно. И это преимущество мы должны транслировать.

– Отмечается, что документом также расширяется поддержка участников "Парк инновационных технологий" и Международного технопарка "Астана Хаб". Можете рассказать более подробно?

– Участники АКФ "ПИТ" и Технопарка Astana Hub сохраняют существующие льготы и инструменты поддержки, при этом, дополнительно, участники инновационного кластера АКФ "ПИТ" получат доступ к экосистеме Astana Hub, включающую акселерационные и инкубационные программы. А резиденты Astana Hub получат доступ к реализации технологических задач недропользователей через единую платформу ЕО НИС.

Что такое Единое окно НИС? Это платформа, которая имеет несколько направлений для недропользователей, для инноваторов, то есть IT-разработчиков, ученых.

Недропользователи, которые выделяют 1% на НИОКР, заходя на эту платформу, будут видеть, куда эти деньги распределяются: в науку, IT, на какие проекты. С другой стороны, для инноваторов это будет как marketplace задач – они смогут увидеть запросы недропользователей и подумать, какие решения могут им предложить. На одной площадке будет взаимодействие между учеными, инноваторами, госорганами, бизнесом.

– Это Единое окно уже разработано?

– Да, система разработана и уже функционирует в пилотном режиме на базе сайта astana-hub.com. Также на этом же портале есть единый цифровой научный портал. Он будет содержать доступ к научным ресурсам: это аккредитация субъектов научной деятельности, базы лабораторий и оборудования, библиотека всех научных исследований. Это также доступ к базе данных ученых и паспортам научно-исследовательских институтов. Для чего это нужно? Для того, чтобы при распределении финансирования на НИОКР недропользователи видели, куда направить средства: в науку или в инновации. Также мы хотим, чтобы люди из сферы науки и IT-сферы могли взаимодействовать посредством этого портала. Так как сейчас такое время, когда наука очень честно связана с IT, искусственный интеллект используется в точных науках: химия, физика, математика. Это все поможет коммерциализировать науку.

– А есть ли какие-то экономические расчеты, какой эффект ожидается от объединения технопарков?

– Текущий эффект, с учетом данных за 2024 год: 1 тенге, вложенный в IT-инфраструктуру Astana Hub, приносит:

3 тенге привлеченных инвестиций;

14 тенге выручки резидентов;

3 тенге экспортной выручки резидентов;

4,6х – положительное торговое сальдо (экспорт/импорт).

То есть изначально вкладываться в эту сферу – выгодно. Да, это рисковые вклады, потому что не все получается и не все реализуется до конца. Но то, что реализуется, уже само по себе дает масштабный эффект. Например, сейчас средняя IT-компания привлекает экспортную выручку больше полумиллиарда долларов. За 30 лет независимости многие промышленные компании такого эффекта не достигали.

Например, программное обеспечение для электросамокатов – это наше казахстанское производство. И они уже вышли на 8 стран и охватывают больше 20 городов мира: Бразилия, Монголия и другие. Получается, наш стартап выходит за границу, продает свой продукт и получает валютную выручку, которая приходит в Казахстан. Это же прекрасно. Нам не надо строить завод огромный, не надо миллионы, миллиарды долларов вкладывать. А таких продуктов очень много. Недавно на всю страну презентовали отечественную компьютерную игру, у которой оборот за прошлый год составил 18 млн долларов. Это одна игра, которая вышла только на мобильных устройствах, и такой колоссальный доход. Значит, IT – это перспективная сфера. Это мы должны понимать и вкладываться, помогать нашим разработчикам.

Есть компании, которые уже серьезно заявили о себе. Например, Хиггсфилд и Айда вошли в 20 лучших стартапов мира по версии Google. Это наше казахстанское производство – программа, которая делает видеофайлы из текста. И это может заменить в будущем актеров или мультипликаторов.

Есть CodiPlay – это геймифицированный проект по обучению детей программированию. Это наш известный стартап, который уже распространен на 600 школ мира.

Есть Cerebro – это IT-программа, которая диагностирует определенные болезни сердечно-сосудистой системы. Проект экономит очень много времени и денег, ну и плюс спасает людям жизнь. И уже применяется во многих странах: его признали в США и Саудовской Аравии.

Мы должны поддерживать то, что легко внедряется. Мы должны очень быстро двигаться, чтобы не отставать от других стран, которые оперативно, ежедневно меняют законодательство, ежедневно подстраиваются под новую реальность. Кстати, Казахстан тоже не последняя страна, потому что мы, например, буквально вторая или третья страна в мире, которая рассматривает сейчас закон об искусственном интеллекте. Это передовое решение.

3 марта 2025 года депутат Екатерина Смышляева презентовала в Мажилисе проект закона "Об искусственном интелекте (ИИ)". Документ преследует единственную цель – создать прозрачную правовую базу для внедрения технологии в экономику Казахстана.