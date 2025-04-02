Депутат предлагает списывать кредиты, оформленные с помощью махинаций с ЭЦП

Депутат Мурат Абенов на пленарном заседании Мажилиса 2 апреля высказался о проблемах в сфере цифровизации, которые создают благоприятную почву для преступной деятельности. В связи с этим в Казахстане хотят ужесточить уголовную ответственность за киберспреступления, передает Zakon.kz.

Первой проблемой мажилисмен назвал бесконтрольный выпуск ЭЦП и их использование без участия граждан. По его мнению, любой договор и банковская операция должны быть одобрены и подписаны сами человеком.

"Законами дали право банкам выступать в роли удостоверяющих центров, выпускают облачные ЭЦП для своих клиентов. Но только если граждан к ним лично с заявлением обратился, дал согласие, прошел биометрию, только тогда ЭЦП может быть использовано. Министерство цифровизации должно строго контролировать этот процесс. Но зачастую банками выпуск ЭЦП осуществляется без аккредитации, без согласия граждан и без биометрической идентификации. В банковских договорах игнорируются требования законодательства к регистрации, передаче ключей и отображению ЭЦП, не приходят SMS-сообщения, что на твое имя создано ЭЦП и их кто-то использует", – озвучил Мурат Абенов.

Он подчеркнул, что те десятки тысяч случаев, когда в один день в нескольких банках получают на граждан кредиты говорят о том, что банки выпустили ЭЦП и используют для подписания договора.

"По сути – это преступление внутри банков, гражданин не имеет к ним отношения. Но банки никогда не признают свою вину. Мы инициируем законодательно усилить уголовную ответственность банков за незаконное использование ЭЦП. Каждый случай мошенничества, который уже совершен за последние годы через облачное ЭЦП должен быть проверен Минцифры совместно с МВД. Если ЭЦП выпущена с нарушениями, там где есть нарушения кредит должен быть списан даже без решения суда. Граждане не должны отвечать за безконтрольность информационных систем", – предложил депутат.

С его слов, много фактов когда мошенники оформляют миллионные кредиты на граждан, подменяя в банках их номера, на так называемые "доверенные".

В связи с этим он предлагает запретить выдачу банковских займов без учетной записи на портале "электронного правительства", признать недействительными кредитные договоры, оформленные с использованием подменных номеров, а также усилить контроль за сотовыми операторами и банками, и ограничить количество выдаваемых SIM-карт на одного человека.

Кроме того, он предлагает обязать банки использовать только аккредитованные министерством цифровизации системы биометрической идентификации и аннулировать займы, выданные с нарушением процедур биометрической идентификации и пересмотреть процедуры выдачи ИИН.

"Также мы с депутатом Маратом Башимовым предлагаем ужесточить уголовную ответственность за "дропперство", рассматривая его как соучастие в преступлении, и пересмотреть дела, связанные с "дропперством", с целью привлечения виновных к ответственности в соответствии с тяжестью совершенных преступлений", – продолжил он.

В свою очередь, Марат Баширов отметил, что принципиально необходимо инициировать комплекс законодательных мер по ужесточению ответственности за киберпреступления.

"Несмотря на неоднократные заявления президента о первостепенной важности обеспечения безопасности граждан и его поручения принять решительные меры против мошенничества, реальность говорит об обратном. Особую тревогу вызывает феномен "дропперов" – лиц, предоставляющих свои банковские карты для отмывания преступных доходов. Такая практика существенно затрудняет расследование и запутывает цепочки финансовых операций. В свою очередь, это способствует росту безнаказанности и подрывает доверие к финансовой системе", – дополнил депутат.

Мажилисмен предлагает ужесточить уголовную ответственность за "дропперство" путем внесения изменений в статью 232-1 Уголовного кодекса, увеличив срок лишения свободы за незаконное предоставление доступа к банковским счетам и передачу платежных карт третьим лицам с целью вывода преступных доходов.

Также он считает, что необходимо ввести обязательный активный мониторинг банками подозрительных финансовых операций, особенно связанных с использованием "дроп-карт", и установить административную ответственность для банков за ненадлежащий контроль за счетами клиентов, приведший к совершению преступлений, связанных с "дропперством", и наладить оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, банками и другими финансовыми учреждениями для быстрого реагирования на киберугрозы.

"В последнее время значительно возросли как масштабы преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними. Поэтому выступившие по этой теме депутаты подняли очень актуальные вопросы. Но мы должны искать не только виновников, но и способы решения проблемы. Наверное, сегодня сложно найти человека, которому бы не звонили и не присылали сомнительные сообщения кибермошенники. Надо сказать, что такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, она захватила весь мир", – сказал спикер палаты Ерлан Кошанов.

Он заявил, что поэтому сегодня как никогда важно работать над еще большим ужесточением ответственности в киберпространстве.

"Понятно, что большая часть кибератак идет из-за рубежа, и имеет транснациональный характер. Но здесь ответственность должна рассматриваться одинаково для всех участников этой цепочки. То есть к строгой ответственности должны быть привлечены не только организаторы мошеннических схем, но и те, кто способствует этому. Это мобильные операторы, недобросовестные сотрудники финансовых организаций, дропперы и другие. Эта проблема поднимается не первый раз. До этого депутаты неоднократно обращались с запросами в уполномоченные органы. Мы должны усилить борьбу с киберпреступностью и максимально ужесточить уголовную ответственность", – сказал Кошанов.

В связи с этим спикер Мажилиса поручил ответственному комитету срочно подготовить соответствующий законопроект.

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