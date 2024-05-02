Паводки в Казахстане: кто должен нести ответственность перед законом, рассказал депутат

Депутат Абзал Куспан на пленарном заседании мажилиса 2 мая высказался о том, кто должен нести ответственность за масштабные паводки в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В своем запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова он отметил, что потопы текущего года – это десятое по величине наводнение с момента обретения независимости Казахстаном.

"Однако до сих пор ни одно высшее должностное лицо не привлекалось к ответственности за предотвращение паводков или халатность. Здесь я говорю об ответственности местного исполнительного органа, то есть акиматов. Почему местный исполнительный орган? Дело в том, что вдоль реки выдали земли, превратили дачи практически в жилые дома, то есть обеспечили электричеством и газом, разрешили постоянную регистрацию граждан. Это не правительство или другое ведомство, а акиматы, а бремя возмещения понесенных убытков всегда ложится на плечи государства", – заявил депутат.

Нынешнее наводнение, по его данным, нанесло ущерб в особо крупном размере.

"Президент дал вам конкретное задание в связи с наводнением, поэтому считаю, что необходимо организовать комплексное расследование на уровне Генеральной прокуратуры, на примере двух регионов: Западно-Казахстанской области и города Кульсары в Атырауской области", – отметил мажилисмен.

Так, по его данным, местные активисты Кульсары, депутаты областного и районного маслихатов поднимали вопрос о незаконно возведенных плотинах вдоль реки Жем еще в 2023 году. Но их опасения, заявил мажилисмен, не нашли никакой поддержки со стороны местной администрации и прокуратуры.

"У меня есть все соответствующие документы и факты. Что касается ЗКО, то о том, что вода наступит, специалисты отрасли стали говорить с 2023 года, материалы были опубликованы в местной газете "Надежда" в январе этого года, и в республиканской газета "Время" в феврале, но до прихода воды не было предпринято никаких соответствующих мер. Но только в моменте местный исполнительный орган в панике взбудоражил всю республику: со всей страны собирали технику и волонтеров, строили дамбы, прогнозируя повышение уровня воды на более чем 10 м, срочно эвакуировали людей, получили гуманитарную помощь из-за границы, не говоря уже о Казахстане. В результате мы видим, что максимальный уровень поступающей воды составил 8 метров. Чиновники, ответственные за эту халатность и понесенные убытки, должны понести ответственность перед законом!" – заявил Абзал Куспан.

На 2 мая более 43 тыс. казахстанцев, пострадавших из-за паводков, вернулись в свои дома.

30 апреля официальный представитель Минтруда и социальной защиты Мадияр Уакпаев рассказал, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от паводков люди.