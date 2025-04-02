Министр цифровизации доволен работой Казнета

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 2 апреля 2025 года в Мажилисе прокомментировал качество работы интернета в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили министра, доволен ли он качеством казахстанского интернета как пользователь.

"Отвечаю конкретно на вопрос. Я, как пользователь, доволен. Когда нахожусь в дороге, в черте города, я часто провожу совещания в онлайн-формате и, в принципе, не ощущаю серьезных просадок по интернету или прерываний связи", – озвучил Жаслан Мадиев.

Он также отметил, что город растет, и при этом, конечно, могут появляться так называемые "белые пятна".

"Эти моменты фиксируются нашей специальной службой, которая учитывает скорость автомобильного движения. Мы принимаем информацию в работу и стараемся оперативно реагировать: устанавливаются дополнительные базовые станции либо мачтовые сооружения, на которых размещается оборудование. Мобильный оператор подключается и улучшает покрытие. Поэтому в целом в своей работе с интернетом я доволен", – ответил министр.

Ранее Жаслан Мадиев высказался о сбое в eGov, из-за чего многие родители не смогли подать документы своих детей в школы страны.