Могут ли лишенные права управлять авто казахстанцы пересесть на мопеды, рассказали в МВД
Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года рассказал, смогут ли лишенные прав казахстанцы попытаться обойти закон и получить право на управление мопедом, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Игорь Лепеха отметил, что для управления мопедом нужно водительское удостоверение.
"Мопеды – такое же транспортное средство, как и автомобиль, и мотоцикл, и поэтому управлять им могут те лица, которые имеют права. Права не могут получить те, кто уже лишен их. Мы контролируем этот процесс: тем лицам, которые лишены водительских удостоверений, услуга отклоняется сразу", – заверил вице-министр.
Ранее Игорь Лепеха рассказал, что будет с теми мопедами, которые не успеют зарегистрировать до 4 апреля.
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