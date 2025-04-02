Могут ли лишенные права управлять авто казахстанцы пересесть на мопеды, рассказали в МВД

Фото: pexels

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года рассказал, смогут ли лишенные прав казахстанцы попытаться обойти закон и получить право на управление мопедом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что для управления мопедом нужно водительское удостоверение. "Мопеды – такое же транспортное средство, как и автомобиль, и мотоцикл, и поэтому управлять им могут те лица, которые имеют права. Права не могут получить те, кто уже лишен их. Мы контролируем этот процесс: тем лицам, которые лишены водительских удостоверений, услуга отклоняется сразу", – заверил вице-министр. Ранее Игорь Лепеха рассказал, что будет с теми мопедами, которые не успеют зарегистрировать до 4 апреля.

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