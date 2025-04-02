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Общество

Продлят ли срок регистрации мопедов в Казахстане, рассказали в МВД

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки, самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:34 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года высказался о сроках регистрации мопедов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли их продлить. 

"Депутаты давали такой большой срок, чтобы люди могли получить водительские удостоверения и зарегистрироваться. Времени было очень много. Последнее время мы практически каждый день выступаем с призывами и говорим: "Ставьте на учет, получайте водительские удостоверения", – сказал в ответ Игорь Лепеха.

Он напомнил, что 5 апреля, если гражданин будет управлять мопедом без госномера и водительского удостоверения, то он будет привлекаться к административной ответственности, а мопед будет ставиться на штрафстоянку до того момента пока он не получит государственный регистрационный номер.

"Поэтому просьба ко всем ускоряться и поставить все свои мопеды на учет", – резюмировал вице-министр.

В Казахстане с 5 апреля 2025 вводится в действие ряд норм, предусматривающих регистрацию мопедов. Что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года, можно прочитать здесь.

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Мадина Мамырханова
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