Смягчения не будет: в МВД ответили лишенным прав водителям

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, почему МВД против сокращения сроков лишения водительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, планируется ли пересмотреть наказание для лишенных прав водителей, в частности сократить сроки лишения и внести соответствующие поправки в Курултай.

"Позицию Министерства внутренних дел вы знаете. Мы считаем, что пересматривать ничего не надо. На все вопросы, которые поступали к нам от коллег, мы отвечали и высказывали свою позицию. Если бы ситуация у нас резко улучшалась, тогда можно было бы что-то обсуждать", – озвучил Лепеха.

В подтверждение своих слов он привел статистику. По его данным, в 2023 году за пьяное вождение задержали 22 тыс. водителей, в 2024 году – 24,7 тыс., а в 2025 году – 25,3 тыс.

"То есть мы говорим, что это достаточно строгая мера, но она не останавливает людей – они все равно ездят (в нетрезвом состоянии. – Прим. ред.). Если мы смягчим наказание, наверное, эти цифры будут еще больше. В этом году, правда, у нас 17 100 таких случаев, но впереди еще практически три месяца, даже больше. То есть мы опять можем приблизиться к прежним показателям. Погибших у нас тоже значительное количество", – продолжил Игорь Лепеха.

Он также подчеркнул, что в прошлом году произошло 670 (пьяных. – Прим. ред.) ДТП, погибли 56 человек.

"Я все время говорю: почему мы говорим только про этих водителей? Давайте спросим родственников погибших людей, которых сбили пьяные водители. Как они отнесутся к амнистии, снижению сроков, смягчению наказания? Наша позиция неизменна. Мы однозначно не будем ставить вопрос о сокращении срока лишения прав", – отметил спикер.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов предложил пересмотреть подход к наказанию злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) и кратно увеличивать штрафы в зависимости от количества нарушений.