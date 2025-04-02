В МВД грозят отправлять на штрафстоянку незарегистрированные мопеды

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года рассказал, что будет с теми мопедами, которые не успеют зарегистрировать до 4 апреля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по стране на сегодняшнее утро зарегистрировано 18 200 мопедов. Однако сколько их на самом деле, по его словам, никто не знает.

"Цифры разные. Единственное, что могу сказать, у нас в прошлом году было 22 тыс. удостоверений данной категорией получено, в этом – 2,5 тыс. Но кто-то мог получить и не имея мопеда. Но пока вот так вот, сколько зарегистрируют, столько и будут ездить. Остальные будут стоять. Пользуясь случаем хочу сказать, до 4-го числа осталось совсем чуть-чуть. Мы даже попросили ЦОНы, чтобы они удлинили время работы на эти дни, чтобы регистрировали всех, кто обратится. Потому что потом эти люди не смогут на законном основании ездить", – добавил вице-министр.

Тот транспорт, которые не успеют зарегистрировать, подчеркнул Игорь Лепеха, поставят на штрафстоянку.

"После того, как он все задокументирует как положено, будет ездить", – пообещал вице-министр.

В Казахстане с 5 апреля 2025 вводятся в действие ряд норм, предусматривающих регистрацию мопедов. Что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года, можно прочитать здесь.