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Общество

Скандальное фото флага Казахстана с надписью на арабском языке продавали на маркетплейсе

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 13:42 Фото: Zakon.kz
Некоторые казахстанцы нашли на популярном маркетплейсе Wildberries Russ флаг РК с надписью на арабском языке, который ранее вызвал общественный резонанс. Его продавали примерно за 5000 тенге. Корреспондент Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу российского интернет-магазина.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана. По данному факту в полиции завели уголовное дело.

"В данном случае мы оперативно провели проверку данных товаров, по результатам которой принято решение о блокировке данных флагов на платформе. Wildberries активно борется с любыми проявлениями недобросовестных действий на платформе", – сообщили в пресс-службе Wildberries Russ в пятницу.

В пресс-службе также отметили, что компания продолжает совершенствовать модель искусственного интеллекта для предотвращения подобных случаев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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