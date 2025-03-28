Скандальное фото флага Казахстана с надписью на арабском языке продавали на маркетплейсе

Некоторые казахстанцы нашли на популярном маркетплейсе Wildberries Russ флаг РК с надписью на арабском языке, который ранее вызвал общественный резонанс. Его продавали примерно за 5000 тенге. Корреспондент Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу российского интернет-магазина.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана. По данному факту в полиции завели уголовное дело.

"В данном случае мы оперативно провели проверку данных товаров, по результатам которой принято решение о блокировке данных флагов на платформе. Wildberries активно борется с любыми проявлениями недобросовестных действий на платформе", – сообщили в пресс-службе Wildberries Russ в пятницу.

В пресс-службе также отметили, что компания продолжает совершенствовать модель искусственного интеллекта для предотвращения подобных случаев.