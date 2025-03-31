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Происшествия

Скандал с искаженным флагом Казахстана: девушкам вынесли приговор

приговор, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 21:46 Фото: Zakon.kz
В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрены дела об административном правонарушении в отношении трех человек, которые в черной закрытой одежде позировали с искаженным флагом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 23 марта две девушки и одна несовершеннолетняя девочка в здании Ледового дворца города Атырау сфотографировались на фоне флага Казахстана с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.

Отмечается, что вина правонарушителей в совершении административного правонарушения полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела.

Санкцией ч.1 ст. 434 КОАП "Мелкое хулиганство" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

"Постановлением суда правонарушители признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КОАП, с учетом отягчающих обстоятельств "Вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц" наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – рассказали в суде.

Вторую девушку оштрафовали на 78 640 тенге, а законного представителя несовершеннолетней девочки – на 39 320 тенге.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана. По данному факту в полиции завели уголовное дело.

Позже сообщалось, что флаг Казахстана с надписью на арабском языке продавали на маркетплейсе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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