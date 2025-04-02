Депутат поднял проблемный вопрос о невозвратности авиабилетов

Депутат Бауыржан Каниев на круглом столе в Сенате 2 апреля 2025 года высказался о случаях, когда казахстанцам не возвращают средства за авиабилет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор заявил, что политика авиакомпаний по невозвратности некоторых авиабилетов вызывает недовольство со стороны пассажиров.

"Мы понимаем, что данная мера придумана авиакомпаниями, чтобы покрыть свои риски. Однако Министерство транспорта должно установить правила, в рамках которых будет определяться политика авиакомпаний по невозвратности авиабилетов", – заявил он.

Он также акцентировал внимание госорганов и правительства в целом на развитии отрасли с участием отечественных авиакомпаний и их поддержки.

"Авиакомпании приобретают авиаборта в лизинг, берут в аренду и регистрируют их в других странах. Это также вызывает вопросы. Это все может угрожать национальной безопасности страны. Отмечу, что задача государства сводится к обеспечению устойчивого и эффективного функционирования данной отрасли", – резюмировал депутат.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, является ли нарушением прав потребителей практика авиакомпаний, когда они продают больше билетов, чем есть мест в самолетах.