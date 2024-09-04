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Законодательство РК

Шаккалиев назвал нарушением практику авиакомпаний продавать билетов больше, чем мест в самолете

Самолет , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 13:41 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, является ли нарушением прав потребителей практика авиакомпаний, когда они продают больше билетов, чем есть мест в самолетах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что такая практика авиакомпаний является нарушением.

"Как вы можете продавать больше, чем обеспечиваете? Это нарушение. Мне нравится принципиальная позиция родителей, так и нужно принципиально бороться с такими нарушителями. И я уверен, что этот прецедент будет большим уроком для авиакомпаний", – дополнил Арман Шаккалиев.

Он отметил, что в проекте закона, который рассматривается сегодня в первом чтении в Мажилисе, в нем предусмотрены ключевые вещи – исключение возможности невозврата стоимости авиабилетов и туристических затрат.

"Также услуги будут регулироваться отраслевым законом. Раньше отраслевой закон смотрел на другие законы: об авиации и так далее. И там создавали разные лакуны для ухода. Теперь этого не будет. Все начинается с алгоритмов по продаже. Мы договорились, что до второго чтения еще раз рассмотрим авиаотрасль. Если там есть необходимость в профильные законы заходить и запрещать, чтобы так работали алгоритмы, то так надо делать. Это уже наши коллеги по МЦРИАП и Минтранспорта здесь будут играть первую скрипку за счет отраслевого регулирования", – озвучил Арман Шаккалиев.

20 июля 2024 года 12-летнюю девочку, летевшую домой из США через Астану в Уральск, не посадили в самолет той же компании из-за нехватки мест на борту. В итоге ее сестра с группой улетела, а она осталась в аэропорту. Позднее в Комитете гражданской авиации заявили, что авиакомпанию привлекут к административной ответственности.

21 августа 2024 года вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что готовится ряд поправок для защиты авиапассажиров.

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