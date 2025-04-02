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Общество

Специалисты ИКАО проверят аэропорт Алматы на безопасность

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 18:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава КГА Салтанат Томпиева в кулуарах Сената 2 апреля прокомментировала случай захвата сотрудника аэропорта Алматы в заложники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Салтанат Томпиева заверила, что проверка в аэропорту Алматы ведется на постоянной основе.

"Это относится к авиационной безопасности. Соответственно, у нас есть регулятор, который полностью соответствует всем стандартам. Такие проверки по авиационной безопасности у нас ежегодно производятся во всех аэропортах. Да, как вы говорите планировалось пересмотреть законодательство (после этого случая – Прим. ред.), сейчас этот вопрос рассматривается. И также у нас в конце года, в сентябре, планируется аудит по авиационной безопасности международной организацией в гражданской авиации ИКАО. Мы хотим подтвердить свои высокие результаты и соответствие уровню авиационной безопасности", – отметила она.

12 марта заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил, что после захвата сотрудника аэропорта Алматы в заложники будут пересматриваться многие законодательные поправки, принятые ранее. 

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Мадина Мамырханова
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