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Общество

Казахстанцы смогут дешевле летать в Таиланд, Южную Корею и Индию

самолеты, лоукостеры, полеты , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 17:37 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Глава КГА Салтанат Томпиева в кулуарах Сената 2 апреля 2025 года отметила, что на рынок Казахстана планируют зайти четыре новых лоукостера, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На "круглом" столе она сообщила, что в этом году ожидается открытие новых авиамаршрутов.

"Их количество такое же, 22 авиамаршрута. Кроме того, на наш рынок планируют зайти четыре новых лоукостера. Среди них корейские лоукостеры T’way и Eastar Jet, индийский лоукостер SpiceJet и тайский лоукостер AirAsia X. Это усиливает конкурентоспособность рынка и расширяет выбор для авиапассажиров", – указала она.

Позже в кулуарах она уточнила сроки.

"Да, четыре лоукостера иностранных зайдут на наш рынок – AirAsia X, которая открыла из Куала-Лумпура в Алматы, в этом году также планируется AirAsia X, но это тайский авиаперевозчик, который будет выполнять рейсы из Таиланда в Казахстан. Кроме этого, у нас есть T’way и Eastar Jet – это два корейских авиаперевозчика, которые планируют выполнять рейсы из Сеула в Алматы и Астану, из Пусана в Алматы. Мы также ожидаем, что их тарифы будут достаточно конкурентоспособными и, скажем так, ниже, поскольку они лоукостеры. Также у нас индийский лоукостер SpiceJet предполагается, который будет выполнять рейсы из Дели в Алматы. Что касается начала полетов, то они уже свое расписание подали, мы его утвердили: ожидаем их именно в весенне-летний период, то есть с весны-лета этого года", – подчеркнула глава КГА.

Журналисты уточнили, значит ли это, что казахстанцы смогут дешевле летать в эти страны.

"Да, поскольку лоукостеры всегда обозначают себя как авиакомпании, которые предоставляют более дешевые тарифы, чем обычные авиакомпании", – резюмировала спикер.

26 августа 2024 года сообщалось, что в Казахстан прибыли представители Федеральной авиационной администрации США (FAA) с обзорной миссией для открытия прямых рейсов в США в конце 2025 года.

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Мадина Мамырханова
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