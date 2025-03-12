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Общество

Захват заложницы в аэропорту Алматы: алгоритмы по обеспечению безопасности готовы пересмотреть в МВД

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 12 марта 2025 года заявил, что по факту захвата заложницы в аэропорту Алматы начата служебная проверка, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МВД отметил, что аэропорт – это стратегический объект, и в тот момент там находилось очень много людей.

"Информацию о каких-либо действиях, связанных с применением оружия, нужно было до конца проверить, отработать и принять меры по обезвреживанию. И в данном случае мы видим героизм нашего гражданина. Полицейские работали по алгоритму и никаких преследований в отношении наших полицейских быть не может. Сейчас проводится большая проверка, и по результатам как расследования уголовного дела, так и служебного расследования будет дана правовая оценка, дисциплинарная и иная предусмотренная законом ответственность всем службам аэропорта, в том числе и службе авиационной безопасности", – заявил Санжар Адилов.

Он напомнил, что в 2009 году обеспечение безопасности было возложено на службу авиационной безопасности аэропортов, тогда как до этого обеспечение безопасности было возложено на подразделение транспортной полиции.

"Мы будем пересматривать многие законодательные поправки, принятые ранее. И по результатам как расследования уголовного дела, так и проверки будет внесено представление в порядке ст. 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, и мы поставим вопрос о пересмотре действующих алгоритмов. Сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки, и по результатам проверок мы сообщим о принятых мерах, при наличии недостатков мы их доведем до общественности", – резюмировал Санжар Адилов.

Инцидент с захватом заложницы произошел в Международном аэропорту Алматы 7 марта 2025 года в зоне предполетного досмотра. Мужчину с ножом обезвредил Муса Абдраим. Подозреваемого с санкции суда поместили под стражу на два месяца. 8 марта 2025 года в Алматы по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева вручили награду казахстанцу, спасшему сотрудницу аэропорта мегаполиса.

Мадина Мамырханова
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