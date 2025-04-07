Захват заложницы в аэропорту Алматы: мужчина полностью признал вину

7 апреля 2025 года в Алматы начался суд над 67-летним мужчиной, который в аэропорту захватил сотрудницу в заложники и заявил о бомбе в своем рюкзаке, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривается в открытом режиме в Турксибском районном суде. На скамье подсудимых 67-летний житель Алматы Машрапбек Баратов. Ему предъявляют три статьи:

п. 4 ч. 2 статьи 261 УК РК "Захват заложника" – за это деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;

ч. 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением оружия" – предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;

статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" – штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.

В начале главного судебного разбирательства подсудимый огласил свои анкетные данные: "Я Машрапбек Баратов. Разведен. Пенсионер, работал. Жил в Алматы. Ранее был судим за хулиганство: я в автобусе защищался, а меня сделали крайним".

Представитель гособвинения прокурор Бертаев заявил, что уголовное дело было окончено досрочно, поскольку подсудимый в ходе следствия доказательства не оспаривал. В связи с чем судья заявил, что процесс пройдет в сокращенном порядке.

Сторона потерпевшей, сотрудницы аэропорта Алматы Ботагоз Мухтаровой, рассказала в суде детали того дня, 7 марта. Подсудимый, находясь в трудной жизненной ситуации, около 10 часов зашел в аэропорт и решил, что сможет улететь в другой город. Прошел за другими пассажирами к стойке досмотра. Документов у него не было, поэтому, когда сотрудники их попросили, мужчина захватил инспектора Мухтарову, вытащил нож из кармана и, угрожая ей, стал двигаться в зону полетов.

По словам представителей аэропорта, подсудимый просил у сотрудников полиции выполнять его требования либо грозил взорвать воздушную гавань, так как в его сумке якобы была бомба.

Все это происходило, пока прохожий не обезвредил его.

Сам подсудимый признал вину в полном объеме.

7 марта 2025 года мужчина с ножом взял в заложники девушку в аэропорту Алматы. Ее спас прохожий по имени Муса Абдраимов, который сопровождал знакомого в воздушной гавани.