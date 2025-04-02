Посол Франции в РК озвучил, при каком условии могут вернуть прямые рейсы в Париж

Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге 2 апреля 2025 года ответил, при каких обстоятельствах могут возобновить прямой рейс с Парижем, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что до пандемии между Францией и Казахстаном был прямой рейс Астана – Париж.

"Он был приостановлен из-за недостаточного количества пассажиров, поэтому было принято решение прекратить полеты. Сейчас я стараюсь возобновить этот рейс между Парижем и Казахстаном – Астаной, Алматы или Шымкентом. Не знаю, где именно, но главное, что решение будет принято на основе коммерческой оценки, так как рейсы обходятся дорого. Если будет достаточно пассажиров, желающих летать во Францию, возможно, какая-нибудь авиакомпания примет решение о возобновлении полетов. Это мое желание, но решение зависит не от меня", – дополнил Сильван Гиоге.

По его словам, есть два возможных варианта возобновления рейсов.

"Первый – в летний сезон, например, с югом Франции, так как, на мой взгляд, у туристов есть интерес. Второй – если первый вариант окажется успешным, тогда может появиться постоянный прямой рейс", – сказал посол.

20 февраля 2025 года стало известно, что казахстанцы смогут чаще путешествовать в Грузию и Китай.