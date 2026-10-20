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Общество

Из Астаны в Нью-Йорк без пересадок: когда Казахстан запустит прямые рейсы в США

Флаги США и Казахстана, флаги Соединённых Штатов Америки и Казахстана, флаги США и РК, флаги Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 11:42 Фото: senate.parlam.kz
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах Aviation Security Week в Астане рассказал, когда могут запустить прямые авиарейсы между Казахстаном и США, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что была проделана большая работа по подготовке к запуску прямых рейсов в США. Несколько недель назад Казахстан посетила группа аудиторов Федерального управления гражданской авиации США.

"Это было порядка 7-8 инспекторов. Они здесь проработали неделю. И на заключительном брифинге была дана достаточно высокая оценка по состоянию и соответствию международным стандартам нашей системы гражданской авиации. Окончательный официальный отчет мы ожидаем в ноябре от Федерального агентства США, и думаем, что до конца года Казахстан официально получит право осуществлять рейсы на территорию Соединенных Штатов. То есть, во всяком случае, мы себе ставим такую задачу", – озвучил Талгат Ластаев.

Он также рассказал, что в декабре ожидается прибытие самолета Boeing Dreamliner, способного выполнять дальнемагистральные рейсы, в том числе в США.

"То есть это самолет, который способен выполнять такие рейсы. Соответственно, для того, чтобы его начать эксплуатировать, необходимо, чтобы на нем наработали определенные часы полетов экипажи, техники. Я думаю, что в течение следующего года, при, скажем так, выполнении всех этих условий, мы ожидаем открытие прямого рейса", – продолжил вице-министр транспорта Казахстана.

По его словам, в США рассматривается Нью-Йорк, а в Казахстане приоритет отдается Астане.

Журналисты также поинтересовались, будет ли этот рейс коммерчески выгодным.

"Рейс достаточно протяженный, но с учетом того, как развиваются отношения между странами, насколько сейчас Казахстан, скажем так, востребован, и с учетом развития инвестиций, экономики этот рейс, я думаю, что будет рентабельным. Понятно, что любой рейс вначале требует накатки, но со временем однозначно он будет коммерчески рентабельным", – ответил он.

Ранее стала известна дата запуска прямых авиарейсов между Алматы и Токио.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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