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Общество

Офицер Академии МЧС РК свел счеты с жизнью на рабочем месте в Кокшетау

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 21:18 Фото: Zakon.kz
2 апреля в Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина в Кокшетау произошло трагическое событие. В одном из корпусов учебного заведения обнаружили тело офицера-преподавателя 2002 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек занимал должность преподавателя-методиста факультета очного обучения и находился в звании старшего лейтенанта гражданской защиты.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.

"2 апреля 2025 года в городе Кокшетау было обнаружено тело преподавателя Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", – прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В академии уточнили, что решение офицера свести счеты с жизнью никак не связано с его профессиональной деятельностью.

"Касательно инцидента в Академии гражданской защиты проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования. Происшествие не связано с профессиональной деятельностью погибшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", – заявили в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе. Предполагается, что он повесился.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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