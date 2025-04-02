Офицер Академии МЧС РК свел счеты с жизнью на рабочем месте в Кокшетау

2 апреля в Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина в Кокшетау произошло трагическое событие. В одном из корпусов учебного заведения обнаружили тело офицера-преподавателя 2002 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек занимал должность преподавателя-методиста факультета очного обучения и находился в звании старшего лейтенанта гражданской защиты.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.

"2 апреля 2025 года в городе Кокшетау было обнаружено тело преподавателя Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", – прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В академии уточнили, что решение офицера свести счеты с жизнью никак не связано с его профессиональной деятельностью.

"Касательно инцидента в Академии гражданской защиты проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования. Происшествие не связано с профессиональной деятельностью погибшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", – заявили в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе. Предполагается, что он повесился.