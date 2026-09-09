Молодой рабочий погиб на стройке в Кокшетау

Парень 2007 года рождения сорвался с девятого этажа, строящегося объекта. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 8 сентября 2026 года. Как пишет Smartnews.kz, во время проведения строительных работ 19-летний парень упал с девятого этажа.

"По факту произошедшего зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", – отметили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Тем временем в Департаменте государственного комитета труда и социальной защиты населения по Акмолинской области заявили, что проверка начнется после получения соответствующего уведомления и издания специального приказа. На данный момент официальное сообщение о происшествии к ним не поступало.

В Астане два человека погибли на стройплощадках, еще двое получили тяжелые травмы. По каждому факту проводятся специальные расследования.