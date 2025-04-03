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Общество

Пять казахстанцев выдворили в Россию – названа причина

Казахстанцев выдворили в Россию, двойное гражданство, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:11 Фото: ДП на транспорте
Транспортные полицейские с начала года выявили 64 человека, которые стали гражданами других стран и не оповестили соответствующие органы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

За несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства 48 человек оштрафовали и 16 выдворили за пределы РК.

"В марте 2025 года сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции на станции "Караганда – Сортировочная" были установлены восемь человек, которые ранее приобрели гражданство Российской Федерации, о чем не уведомили представителей власти. Нарушители привлечены к ответственности, пять из них выдворены за пределы РК, и троим наложен административный штраф в размере 200 МРП," – рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Курмет Мажикенов.

ДП на транспорте напоминает, что, согласно Конституции РК, двойное гражданство в стране не допускается.

Кроме того, по словам Мажикенова, транспортными полицейскими с начала года привлечены к ответственности более 700 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

"В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий транспортными полицейскими к ответственности привлечен 851 гражданин, в том числе за нарушение правил пребывания – 713 иностранцев и 138 граждан РК, нарушившие правила привлечения иностранной рабочей силы. 272 иностранца по решению суда выдворены за пределы страны. Кроме того, установлены и задержаны два иностранца, находящиеся в межгосударственном розыске", – отметил спикер.

Ранее Zakon.kz писал об острове в Тихом океане, где можно купить гражданство за 105 тысяч долларов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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