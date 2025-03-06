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Мир

Гражданство на острове в Тихом океане можно купить за 105 тысяч долларов

Островное государство Науру продает гражданство , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 08:10 Фото: pixabay
Крошечное островное государство Науру продает гражданство за 105 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, острову в западной части Тихого океана грозит затопление из-за повышения уровня воды, штормовых волнений и прибрежной эрозии. Стране не хватает ресурсов, чтобы защитить себя от климатического кризиса, поэтому правительство решило запустить программу "золотых паспортов". На вырученные от продажи средства планируют переселить на возвышенности 90% населения острова, численность которого составляет около 12 500 человек.

Фото: nauru.gov

"Пока мир обсуждает меры по борьбе с изменением климата, мы должны предпринимать активные шаги, чтобы обеспечить будущее нашей страны", – заявил президент Науру Дэвид Аданг.

Паспорт Науру дает безвизовый доступ в 89 стран, включая Великобританию, Сингапур и ОАЭ. Однако паспорт не смогут получить люди с криминальным прошлым.

А в это время жители Японии в страхе спасаются от лесных пожаров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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