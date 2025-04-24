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Общество

Дорожники оставляют вырезанные ямы на несколько дней: комментарий акима Алматы

Дорожники оставляют вырезанные ямы на несколько дней: комментарий акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 13:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 24 апреля 2025 года, во время встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев проинформировал, что в городе будет усилен контроль за подрядными организациями, осуществляющими ямочный ремонт, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о том, почему при текущем ремонте дорожники оставляют вырезанные ямы на несколько дней, глава города поднял руководителя управления городской мобильности (УГМ) Сагындыка Телибаева.

"По регламенту, если асфальт срезан, он должен быть восстановлен до конца рабочего дня", – доложил руководитель УГМ Сагындык Телибаев.

Аким южной столицы отметил, что в договорных обязательствах эти нормы прописаны, но не все подрядчики следуют данным требованиям, ссылаясь на то, что асфальт вовремя не подвезли, либо недостаточно техники.

"То есть регламент существует и районные акиматы, отвечающие за ямочный ремонт, усилят контроль за этим вопросом", – сказал Ерболат Досаев.

Также глава города сообщил, что по всем подобным случаям горожане могут обращаться через "е-Otinish", общественную приемную акимата "Open Almaty", либо чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала Almaty_Joly, посвященного дорожной инфраструктуре.

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Ранее Ерболат Досаев рассказал, когда почти все жители Алматы перейдут на оплату воды по счетчикам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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